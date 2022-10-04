شكرا لقرائتكم خبر عن عميدة ألسن عين شمس : خدمات وصندوق التكافل حق أصيل لكل طالب غير قادر على سداد الرسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس جولة للاطمئنان علي سير العملية، حيث أكدت أن إدارة الكلية اتخذت حزمة من الإجراءات قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، جاء على رأسها إتمام عملية التجديد والصيانة لقاعات ومعامل الدراسة وتزويدها بالوسائل التعليمية الحديثة وسبل التهوية والإضاءة و توفير كافة إجراءات السلامة والدفاع المدنى.

كما أوضحت د.سلوى رشاد، أن إدارة الجامعة تولى إهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية حيث تم إعداد خطط قوية فى مختلف المجالات الرياضية والفنية والإجتماعية و الثقافية والأسر، والجوالة لتنمية مهارات ومواهب الطلاب داخل الجامعة، لأن ذلك يولد شعورهم بالانتماء للجامعة والوطن، مؤكدة أن استراتيجية جامعة عين شمس هى تخريج جيل من المواطنين الصالحين القادرين على القيادة وإثبات الذات والمنافسة داخل وخارج مصر .

وحول طرق التدريس والمناهج تحدثت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، موضحة أن الأستاذ الجامعى بمثابة الأب المربى لأبنائه الطلاب والمعلم يقدم لهم العلوم المختلفة، وأشارت الى أهمية البعد عن أسلوب التلقين والحفظ وإستبداله بالطرق التفاعلية التى تنمى البحث والإطلاع عند الطالب مما ينعكس على اسلوب الاسئلة فى الامتحانات .

واكدت أن خدمات وصندوق التكافل هو حق اصيل لكل طالب غير قادر على سداد الرسوم الدراسية بشكل كريم.