أمن الغربية يكشف تفاصيل تعذيب عامل على يد حلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان "حلاق يعذب طفلاً بإستخدام سلك مكواة" بالغربية.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى" فيس بوك" تحت عنوان (حلاق يعذب طفلاً بإستخدام سلك مكواة بسبب 10 جنيهات).

وبالفحص تبين أن بتاريخ 30/9/2022 تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من (عامل بصالون حلاقة سن 14، مقيم بدائرة القسم) بقيام (مالك المحل عمله ، مقيم بذات دائرة القسم) بالتعدى عليه بسلك كهربائى محدثاً إصابته بجروح قطعية وسطحية متفرقة بالجسم حال تواجدهما بمحل الحلاقة الخاص بالمشكو فى حقه ، وذلك لإعتقاد الأخير قيام العامل بسرقة مبلغ مالى من المحل .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة المشار إليها ، وعلل ذلك لسرقة المجنى عليه مبلغ مالى من المحل.