"رمى نفسي من البلكونة".. المشهد الأخير لمسن بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى مسن حياته قفزا من شرفة منزله ببرج سكني بمنطقة الهرم غرب الجيزة، الاثنين.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص أسفل عقار مواجه لمدرسة نهاية شارع المنشية.

انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ تحت إشراف العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب. عثر على جثة رجل يبلغ من العمر 80 سنة، يرتدي ملابسه كاملة وحدوث تهشم للجمجمة وكسور متفرقة.

تحريات العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة الهرم، بينت أن المتوفى كان يمر بأزمة نفسية انتهت بدخوله في حالة اكتئاب قرر على أثرها التخلص من حياته قفزا من شرفة شقته.

استمع رجال المباحث بقيادة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم لأقوال الجيران وتطابقت أقوالهم مع التحريات. جرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.