لمعاتبته على الغياب.. سكرتير يطعن مدير مدرسة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية متضمناً التعدى على مدير مدرسة بعدة طعنات بسوهاج، وضبط مرتكب الواقعة.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول خبر عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (مدير مدرسة يتعرض لعدة طعنات فى طابور الصباح أمام الطالبات بسوهاج).

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج، من (مدير إحدى المدارس بدائرة القسم) مُصاب بجرحين سطحيين، بقيام (سكرتير بالمدرسة، مقيم بدائرة القسم) بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها حال تواجدهما بفناء المدرسة، بسبب معاتبة الـمُبلغ للمتهم لتكرار غيابه عن العمل.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب ، ولم يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية بالمدرسة.