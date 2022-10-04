أمن المنافذ: ضبط 31 قضية أمن عام وقضيتين تهريب أدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

يواصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية؛ أبرزها الآتي:

ضبط قضية واحدة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط 1770 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط في مجال الأمن العام 31 قضية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية والمخدرة ضبط 2 قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 221 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" ضبط 3 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.