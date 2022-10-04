فتاة تختطف شابًا للزواج منه

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

اختطفت فتاة عراقية شابًا يمنيًا لإرغامه على الزواج منها في واقعة هزت الشارع العراقي.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة 33 عامًا استدرجت المجني عليه 17 عامًا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والذي يسكن مع أسرته الثرية في الأردن.

وأضافت التحقيقات أن الفتاة أقنعته بالقدوم لبغداد ثم احتجزته داخل أحد المنازل لإجباره على الزواج منها قبل أن تتمكن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من تحرير الشاب واعتقال الفتاة.

وقال مصدر أمني عراقي إن الفتاة اختطفت الشاب لعلمها إنه ينتمي لعائلة ثرية، وإن قوات الشرطة تمكنت من تحريره.

وألقى مكتب مكافحة الاتجار بالبشر القبض على المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.