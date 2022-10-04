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لتنقيبهم عن الآثار.. القبض على 6 أشخاص في السيدة زينب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 6 أشخاص في منطقة السيدة زينب.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة قيام (6 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر بداخله على (حفرة قطرها 2 متر وعمق 1,5 متر - أدوات التنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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