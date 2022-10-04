كبار السن 6.9 مليون نسمة.. "الوزراء" يعلن الأعمار المتوقعة للحياة للذكور والإناث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن عدد كبار السن في مصر وصل إلى 6.9 مليون مسن في عام 2022، منهم 3.7 مليون من الذكور، و3.2 مليون من الإناث، متوقعا أن يصبح "العمر المتوقع للحياة" للذكور69.7 سنة، و74.1 سنة للإناث، وفقًا لتقديرات السكان في يوليو 2022.

جاء ذلك في الانفوجرافيك الذي نشره مركز المعلومات بعنوان "كبار السن في مصر والعالم"، وفقًا لآخر بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، والذي يحتفل به العالم يوم الأول من أكتوبر كل عام.

وأشار إلى أنه عالميًّا، يُتوقع أن يصل عدد كبار السن في الفئة العمرية (60-65 عامًا) إلى أكثر من مليار ونصف المليار بحلول 2050، سيعيش 80٪ منهم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وعن جهود دعم ورعاية كبار السن أو المسنين في مصر، أوضح أن عدد مؤسسات رعاية المسنين في عام 2021 وصل إلى 167 مؤسسة على مستوى الجمهورية، فيما بلغت قيمة معاشات التضامن الاجتماعي للأسر التي يرعاها مسنون حوالي 37 مليون جنيه، لإجمالي 6472 أسرة.​