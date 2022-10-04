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خطة ترشيد الكهرباء.. مصدر: نسب الوفر وصلت لـ 30% والإنارة العامة في المركز الأول

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية إجمالي نسب الوفر المحقق في استهلاك الكهرباء منذ بداية تطبيق خطة الترشيد الحكومية.

وقال المصدر، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن النسب التي تحققت جراء الوفر في الاستهلاك تتراوح بين 15 و30% وتختلف من قطاع لآخر.

وأضاف المصدر أن نسب الوفر كانت هي الأعلى فيما يتعلق بقطاع الإنارة العامة مقارنة بنسب الوفر في الاستهلاك المحقق في المحال التجارية والمولات.

وأوضح المصدر أن الوزارة مستمرة في متابعة المحافظات ومدى التزامها بتنفيذ خطة الدولة حيث يتم رفع تقارير دورية إلى وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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