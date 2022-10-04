رئيس "الشيوخ": إنجازات الرئيس السيسي لم ينكرها إلا أعداء الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على كل ما شهدته مصر تحت قيادته من إنجازات، وما حققته من نجاحات عديدة ومتنوعة في المجالات المختلفة، وعلى المستويات كافة.

وأضاف عبد الرازق: "... إنجازات شهد لها العالم ولم ينكرها إلا أعداء الوطن الذين يسوؤهم النجاح ويغيظهم العمار، وهم فئة قليلة ضالة، لا نأبه لهم بل نقول لهم موتوا بغيظكم؛ لأن القافلة تسير على بركة الله".

وتابع عبد الرازق، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الثلاثاء، في بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، موجهًا حديثه إلى أعضاء المجلس، قائلاً: "ونحن نفتتح دور الانعقاد الثالث لمجلسنا اليوم نلقي نظرة سريعة على ما أنجزه هذا المجلس من مهام خلال دوري الانعقاد الأول والثاني... وقد عرضنا موجزه لحضراتكم في نهاية كل دور، وما زلنا نتذكر العرض الأخير، وما به من إنجازات نفخر ويفخر الشعب بها، ولذلك أجد لزاماً بأن أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى سيادتكم جميعًا على ما أوليتموه من اهتمام كبير؛ لتمكين المجلس من أداء دوره التشريعي والرقابي على النحو الذي رسمه الدستور والقانون".

وتابع رئيس "الشيوخ": "لقد أسهمتم من خلال مشاركاتكم المتميزة في اجتماعات اللجان النوعية أو مداخلاتكم القيّمة في جلسات المجلس في خروج التشريعات بشكل منضبط ودقيق"، مشيداً بالدراسة القيمة بشأن الزيادة السكانية التي أبرَزَت أسبابَها وآثارها واقترحتم في نهايتها الحلول الناجعة لها وأرسلتُها إلى رئيس الجمهورية فوجه مجلس الوزراء باتخاذ اللازم نحوها، وبدوره قام رئيس مجلس الوزراء بتوجيه الوزارات المعنية بدراسة النتائج التي خلصت إليها.

ولفت عبد الرازق إلى أن توصيات المجلس ولجانه في ما قدم من طلبات مناقشة عامة واقتراحات برغبة أرسلت جميعها إلى الحكومة فتدارستها، وأرسلت ردوداً على معظمها؛ بما يكشف عن أن أداءكم كان محل تقدير من الحكومة لما لَمسته من تعاونٍ وعمقٍ في الدراسة والتحليل ورغبة في خدمة الصالح العام التي كشفت عنها تلك التوصيات، لافتاً إلى أن رؤية المجلس في مشروعات القوانين التي تمت مناقشتها كانت محل تقدير من مجلس النواب، أعلنه جهاراً ومراراً، رئيسه المحترم، الأخ والصديق ورفيق العمر وشيخ القضاة الدستوريين، المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأمر الذي يؤكد عمق التعاون والتكامل في الأداء مع مجلس النواب الموقر لصالح الوطن.