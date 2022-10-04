وفاة الإعلامية ماجدة عاصم.. ننشر 7 معلومات عن والدة المذيع الراحل عمرو سمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

توفيت أمس، الإعلامية ماجدة عاصم إحدى أشهر مذيعات التلفزيون المصري في فترتي الثمانينات والتسعينات، و شقيقة المذيعة سلوى عاصم، بعد 5 سنوات من وفاة نجلها الشاب المذيع عمرو سمير الذي رحل عام 2017 في إسبانيا.

وينشر "الخليج 365" أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة، وهي كما يلي:

- إحدى مذيعات الربط الشهيرة في ماسبيرو وتميزت بطلة خاصة بها.

- اشتهرت بتقديم برامج الأطفال على التلفزيون المصري.

- ظلت تعمل في التليفزيون المصري لحين بلوغها سن التقاعد.

من أشهر برامجها "ذكريات وحكايات" على شاشة القناة الثانية المصرية.

شاركت كمذيعة في فيلم وحيد هو "ليلة عسل" الذي عرض عام 1990، ولعب بطولته عزت العلايلي وسهير البابلي وسماح أنور وخالد النبوي.

- أنجبت ابنها المذيع الراجل عمرو سمير في زيجتها الأولى.

- تزوجت من الفنان الراحل كرم مطاوع في ثاني زيجاتها.