وزير القوى العاملة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

بعث حسن شحاتة وزير القوى العاملة، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وللقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، يوم العزة والكرامة.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، توجه الوزير، بالتهنئة أيضا إلى الشعب المصري العظيم في هذا اليوم الذي جسد عظمة الشعب المصري،وقدمت فيه القوات المسلحة ورجالها البواسل بطولات خالدة في تاريخ الدولة المصرية، وكانوا خير قدوة للبسالة والنضال.

وأعرب الوزير في برقيته عن فخره واعتزازه بدور القوات المسلحة الرائد في الحفاظ على تراب الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، داعيا الله عز وجل أن يُديمها حُماة للشعب المصري، ودافعا لاستكمال مسيرة التنمية، وبناء الجمهورية الجديدة.