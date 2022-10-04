شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: مسابقة المشروعات الخضراء بداية لما بعد قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تمثل خطوة جوهرية بمشاركة غير مسبوقة مع كافة قطاعات الدولة، والمبادرة تحمل رسالة إلى العالم أن قمة المناخ ليست مجرد استضافة لحدث وانما المؤتمر يمثل مبادرة مصرية للمشاركة فى تقديم حلول، حيث أن مصر من ضمن أكثر من 20 دولة متأثرة بالتغيرات المناخية ولكنها لم تتوقف وعملت على كافة المستويات.

وأوضح مصطفى خلال كلمته فى مؤتمر المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، ان المشروعات الفائزة سيتم عرضها فى يوم الحلول كجزء من المشاركة بين الجميع وكافة شرائح المجتمع وتلعب الحكومة دور مهم للتنسيق بين كل الجهات، وان المسابقة ليست نهاية المطاف، وانما هى بداية لما بعد مؤتمر المناخ ، وسنبنى عليها قاعدة البيانات للوصول إلى مزيد من الحلول

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‏جدير بالذكر، أن الدولة انتهت من استقبال أكثر من 5 آلاف مشروع ضمن مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء بالمحافظات، وقامت لجان التقييم بالمحافظات من فرز المشروعات و اختيار هذه المشروعات وعرضها فى مؤتمر اليوم.