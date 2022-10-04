شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن عن 77 وظيفة قيادية جديدة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجله التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أنه يتم تقييم المتقدمين بناءً على عدة معايير، أهمها القدرات العلمية، والتاريخ الوظيفى ، ومقترحات التطوير ، والسمات الشخصية ، ومهارات القيادة واتخاذ القرار ، والقدرة على حل مشكلات المواطنين فيما يخص عمل الإدارة المحلية .
وطالب وزير التنمية المحلية الراغبين فى التقدم باستيفاء النموذج المعد لذلك ، والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفى ، و المتضمن المستندات المطلوبة ، و يمكن الحصول عليه من البوابة الإلكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg ، لافتا أن التقديم يستمر لمدة شهر.