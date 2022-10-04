شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يقدم التحية لأسر أبطال حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تقديم التحية إلى أسر أبطال حرب أكتوبر المجيدة، "أبطال المجموعة 139 صاعقة".. أبطال معركة "أبو عطوة".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل بداية كلمته فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر: "السادة العظام من أبطال أكتوبر اللى كانوا موجودين هنا.. عرفت أن أسرهم موجودة.. مش ينفع مش نشوفهم ومش نحييهم".

وتحتفل الدولة المصرية بالذكرى الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذى سيظل خالدًا فى تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التى صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية فى ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين فى استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".