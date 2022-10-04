شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نسعى لتغيير حياة الناس للأفضل بعيدا عن ألاعيب السياسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك نجاحات كبيرة فى الحرب على قوى الشر والتطرف، مضيفا: "مفيش أصوات كتير ولا بيانات.. الحمد لله المعركة بنحقق فيها نجاحات طيبة جدا جدا.. ومش عاوز أتكلم فى النقطة دى لأسباب أخرى".

وتساءل الرئيس خلال الندوة التثقيفية: "يا ترى يا مصريين مستعدين زى ما استحملتم الكلفة والتضحيات التي قدمتها الدولة علشان تتجاوز ازمتها من 67 الى 82 .. ولا هتيجوا دلوقتي بشوية شائعات وأكاذيب بتتقال كل يوم والناس فاهماها وعارفاها؟.. هل المواضيع دي بتخوفني أو بتقلقني؟.. هتصدقوني، لا والله.. طيب ليه؟ لأنه دايما بقول ان الله بالغ أمره .. مفيش حاجة هتتعمل إلا بإرادته اذا كنا مؤمنين بقدره".

وتابع الرئيس: "احنا بنسعى لتغيير حياة الناس للأفضل بأمانة وشرف بعيد عن ألاعيب السياسة والحاجة اللى بتتعمل مع الحاجات دي".