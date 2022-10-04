شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: كل مظاهر الحياة توقفت فى مصر من 1967 وحتى 1982 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة توقفت لمدة فى 15 عاما منذ 67 وحتى 82، مضيفا: "توقفت كل مظاهر الحياة فيها، لكن متوقفش نموها كبشر ولا مطالبهم كبشر وشعب عاوز يعيش ويتعلم ويسكن 15 سنة.

أضاف الرئيس السيسى خلال الندوة التثقيفية: "حياة الأمم مبتتربطش فى يوم وليلة.. حياة الأمة تاريخ ومهم قوى نكون فاهمين ده كمواطنين وحتى مسؤولين فى الدولة اللى هتعمله النهاردة هيستمر آثاره الطيبة وغير الطيبة لسنين قادمة".

تابع الرئيس: "دايما بقول مبعاديش حد وناس تستغرب لما أقصد عداوة فكرة الاستعداء أن ميبقاش فيه عداوات والكون مبنى على التدافع.. وبحط قدام منى 3 نقاط، الفقر والجهل والتخلف"، الفقر يعنى العوز يعنى القلة والضعف والعجز، وفيه ناس كتير قوى فى بلدنا تعرف يعنى إيه فقر ويعمل إيه فى الناس والأديان كلها اتكلمت عليه.. والجهل خطير جدا جدا لانه ممكن يخليك تقدم على إجراءات انت لا تدرك مخاطر إقدامك عليها تؤذيك وتؤذى كل من حولك".