شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: تحية إلى روح الشهيد البطل محمد أنور السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، التحية إلى روح الرئيس الشهيد البطل محمد أنور السادات.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 36.

وتابع: "أوجه التحية إلى روح الشهيد البطل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام الذى اتخذ بجسارة قرار العبور العظيم، رغم شبح الهزيمة الذى كان يطارد الجميع وتحية له أيضا باتخاذه بشجاعة الابطال قرار السلام الذى طوى صفحات الماضى وفتح صفحات المستقبل لهذه المنطقة".

وتحتفل الدولة المصرية بالذكرى الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذى سيظل خالدًا فى تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التى صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية فى ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين فى استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".