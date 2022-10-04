شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي للمصريين: فلتكتبوا تاريخا جديدا من المجد يليق باسم مصر الخالد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه في يوم احتفالنا بمعجزة العبور، أن عين التاريخ تنظر إليكم يا أبناء شعب مصر العظيم، فلتكتبوا تاريخا جديدا من المجد تعلون به إلى المكانة الرفيعة التي تليق باسم مصر الخالد.. وتمضوا في بناء الجمهورية الجديدة وبناء المستقبل والواقع الجديد الذي نطمح جميعا إليه ونعمل من أجله.. مخلصين النية لله والوطن والشعب".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال نهاية كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير ومصر في أمان وسلام الله.. وتقدم وبشعبها العظيم وجيشها الباسل.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".