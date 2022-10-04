شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف الأدوية المستخدمة بشكل سيئ بين المواطنين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأدوية التى يستخدمها الأشخاص بشكل سيئ والتى تتضمن:

1- المسكنات وخوافض الحرارة والمضادات الحيوية.

2- مهدئات السعال.

3- أدوية أمراض الإسهال.

وطالبت وزارة الصحة والسكان باستشارة الطبيب قبل تناول الدواء، مؤكدة أن تناول الدواء دون الحاجة إليه يعرض متناوله للخطر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن المسكنات لها أضرار خطرة تصل إلى حد الإصابة بالفشل الكلوى.



