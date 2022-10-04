شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات المعلمين تنشر تفاصيل مصرع معلمة وإصابة 14 فى حادث انقلاب سيارة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة محمد عبد الله الأمين العام للنقابة تقريرا من النقابة الفرعية بسوهاج واللجنة النقابية بحى شرق سوهاج حول تفاصيل حادث انقلاب سيارة كانت تقل عددا من المعلمين فى طريقها من نجع حمادى بقنا إلى سوهاج. وذلك أثناء انتقالهم من مدينة نجع حمادي إلى مقر عملهم بإحدى المدارس الخاصة بسوهاج.

وأوضح عبدالرؤوف حمدون رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج أن الحادث وقع إثر انفجار الإطار الخلفى من الجهة اليسرى للسيارة واختلال عجلة القيادة، ما نتج عنه انقلاب السيارة على جانب الطريق عقب اصطدامها بعمود إنارة.

وأسفر الحادث عن وفاة معلمة وإصابة 14 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام والمستشفى الجامعى، لمتابعة حالتهم الصحية.

من جهته، كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أحمد خليفة رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بحى شرق سوهاج، بالتوجه إلى المستشفى لمتابعة حالة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية، وإنهاء كافة إجراءات الدفن للمعلمة المتوفية، ومرافقة أسرتها خلال هذه الظروف الصعبة.

وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلمة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمتها وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين.