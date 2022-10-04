اليوم إعلان الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بـ3 محافظات

القاهرة - سامية سيد - ينعقد مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، اليوم الثلاثاء، بحضور السفير هشام بدر رئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمنسق العام لها على مستوى الجمهورية، لإعلان ثلاثة محافظات "دمياط والشرقية والدقهلية" حيث تم تصعيد 6 مشروعات من كل محافظة، تمهيدا للتصفيات بين كافة المحافظات لاختيار 18 مشروع للمشاركة فى مؤتمر التغيرات المناخية قمة المناخ بشرم الشيخ.

وتعد المشروعات الفائزة هى المشروعات التى استوفت المعايير وتم تصنيفها ضمن المشروعات الخضراء، حيث اكدت الدولة أنه لابد أن تكون تلك المشروعات تهدف لتقديم منتجات أو خدمات أو بدائل صديقة للبيئة، وتساهم فى التوجه للاقتصاد الأخضر وتتماشى مع المعايير القياسية العالمية، للبصمة الإ يكولوجية أو الكربونية لمنتجاتها.

‏ومن معايير تقييم المشروعات الخضراء، حددت الدولة أنه من معايير تقييم هذه المشروعات أن تكون مشروعات اقتصادية، إنتاجية تتبع مبادئ الإنتاج والإستهلاك المستدام، وبالتالى تكون منخفضة الكربون، وأن يكون لها نسبة الإعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة كفاءة استخدام الطاقة متوفرة. الإجراءات المتبعة للحد من كافة مصادر التلوث الناجمة عن المشروع، كما لابد وأن تكون لها نظم الإدارة المستدامة للمخلفات بأنواعها والمسئولية الممتدة للمنتج.

جدير بالذكر أن الدولة انتهت من استقبال أكثر من 5 آلاف مشروع ضمن مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء بالمحافظات، وقامت لجان التقييم بالمحافظات من فرز المشروعات واختيار هذه المشروعات وعرضها فى مؤتمر اليوم.