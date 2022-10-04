شكرا لقرائتكم خبر عن تفقد مدارس البدرشين ثالث أيام العام الدراسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد محمد نور الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، مجمع المدارس بقرية ميت رهينة؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية وتوفير المناخ الملائم للطلاب، يرافقه محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين، وذلك بناءا على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية.

وشدد محمد نور الدين، خلال الزيارة، على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية مع توعية الطلاب بطرق الوقاية من الفيروسات والاهتمام بالنظافة العامة.

وشملت جولة سكرتير عام المحافظة، تفقد الفصول الدراسية؛ للوقوف على المناهج التعليمية المقدمة للطلاب ومناقشتهم والاستماع إلى آرائهم وأبرز المعوقات التى تواجههم للعمل على حلها.