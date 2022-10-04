شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة توزع هدايا مهرجان الكرازة بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بجرجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزع الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا وتوابعها، هدايا مهرجان الكرازة "عيشوا بالسلام"2022 لكافة المراحل الدراسية المختلفة، بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بجرجا.

وشارك بالمهرجان أكثر من 5500 متسابق من كل الفئات العمرية على مستوى الإيبارشية.

وفى سياق متصل، احتفلت كنيسة القديسين القوى الأنبا موسى والأنبا برسوم فى ثيربيرا بإسبانيا بأبنائها الفائزين فى مسابقات مهرجان الكرازة المرقسية للعام الجارى، وكذلك المنقولين من مرحلة دراسية إلى المرحلة التى تليها.

ووجهت الكنيسة تحية وإشادة بالدارسين فى كورس إعداد الخدام لمساعدتهم الخدام فى مهرجان الكرازة ولما بذلوه من جهد فى الخدمة، حيث تم التكريم بيدي الأب الراهب القمص رويس الأنبا بولا والأب الراهب مقار الأنبا بولا كاهن إسبانيا.



تكريم الفائزين