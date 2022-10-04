شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز بالندوة التثقيفية: "خليكم دايما لابسين المموه علشان بيخافوا منه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد عز، فى فيلم من إنتاج مشروع "مصري"، ويستعرض الفيلم معايشة لأبطال القوات المسلحة المصرية.

وقال الفنان أحمد عز ضمن الفيلم: "طالما بعمل دور لابس فيه الزى العسكرى لازم اعمله صح.. كل واحد فينا لو كان دكتور أو مهندس أو عامل جوه مصر أو بره مصر.. كلنا جنود فى البلد دي.. كلنا جنود فى البلد دي.. نسيت اقولكم على حاجة.. خليكم دايما لابسين المموه علشان بيخافوا منه".

شهدت فعاليات الندوة التثقيفية عرض أولى مشروعات مشروع "مصري"، وهو المشروع الذى أعلن العميد ياسر وهبه عن تدشينه من قبل إدارة الشئون المعنوية، وشارك فى الفيلم الفنان أحمد عز، والفنان أحمد حلمى، والفنان أحمد صلاح حسنى، وعرض معايشة للعمل فى القوات المسلحة، وخاصة من أبطال المظلات والصاعقة، وشارك فيه شباب مصريين من دول مختلفة لمعايشة مع أبطال الجيش المصري.

استعرضت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، تفاصيل مشروع "مصري" وهو مشروع درامى ثقافى توعوعى لتوثيق جهود أبطال الدولة المصرية فى مختلف المجالات.

ومشروع مصرى بيوثق أبطال بلدنا قد ايه شايلين اسمها ورافعين شأنها ورايتها.. وفى خلال الخمس سنوات الماضية ساهمت إدارة الشئون المعنوية فى دعم العديد من الأعمال الدرامية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة الماسة للإنتاج الفنى التى حققت مردود إيجابى على الصعيد المحلى والإقليمى والدولي.

وينطلق مشروع "مصري"، لتسجيل البطولات والإنجازات بالفعاليات الثقافية والرياضية بالتعاون مع الوزارات المعنية، وعلى مدار العام القادم سوف يتم تقديم أعمال وطنية مختلفة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مشروع مصرى مشروع ثقافى متكامل ينفذ فى كل محافظات مصر، وتنظيم سلسلة مهرجانات واحتفالات ومسابقات فى المدارس والجامعات، بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبى، وإطلاق مسابقة رواية متخصصة للمتحرفين والهواة لتقديم الأعمال الدرامية، وإنتاج مجموعة أفلام تسجيلية بجودة عالمية، وإنتاج مسلسلات تليفزيونية ومسلسلات إذاعية ومجموعة من أفلام الرسوم المتحركة للأطفال.

وتحتفل الدولة المصرية بالذكرى الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذى سيظل خالدًا فى تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التى صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية فى ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين فى استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".