شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: بدء تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية بكليات البنين بأسيوط غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير اعمال رئيس جامعة الأزهر على بدء تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية بكليات البنين بأسيوط بداية من غدا الأربعاء الموافق 5 أكتوبر الجاري 2022 م.

والاستعلام عن الأسماء من خلال الرابط التالي.

https://azu.edu.eg/azharsr/Home/CityResult

على الطلاب المقبولين بالسكن الجامعي اتباع الخطوات الآتية:

1. بعد الاستعلام عن نتيجة القبول والتأكد منها يتم التوجه لدفع مصروفات السكن الجامعي.

2. إدخال الرقم القومي والرقم المرجعي على رابط التسكين مضافًا إليه نتيجة الطالب، إخطار الإسكان، استمارة الكشف الطبي، طلب التحاق بالمدن الجامعية، استمارة العهد الشخصية.

3. التوجه إلى المدينة محل السكن باستمارة السكن في ملف يحتوي على كافة الاستمارات المشار إليها سابقًا، 5 صور شخصية، 2 صورة بطاقة الرقم القومي، إيصال سداد مصروفات السكن.

4. فى حالة وفاة الوالد أصل شهادة الوفاة فى نفس العام الدراسى.