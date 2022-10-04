شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن استخدام بخاخات المحلول الملحى للأطفال؟​ هيئة الدواء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة الدواء المصرية أن بخاخات المحلول الملحي للأطفال تستخدم في حالة انسداد الأنف المصاحب لالتهاب الأنف للأشخاص الذين يعانون من الحساسية .

وقالت هيئة الدواء المصرية يقوم محلول الملحى للأطفال بغسيل المخاط والمهيجات الموجودة في الأنف ويعمل على ترطيب ممرات الجيوب الأنفية.​

وتابعت هيئة الدواء : يمكن استخدام المحلول الملحي وحده للأعراض الخفيفة، أو قبل الأدوية الموضعية الأخرى مباشرةً.​