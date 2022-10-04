شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة ينعى ماجدة عاصم: واحدة من رائدات الإعلام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والآسى الإعلامية ماجدة عاصم، التى رحلت عن عالمنا.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان واحدة من رائدات الإعلام المصرى، حيث تعد واحدة من أشهر مذيعات التليفزيون المصرى خلال فترة الثمانينات والتسعينات، وحققت نجاحات متعددة خلال تلك الفترة.

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.

ويذكر أن الإعلامية الراحلة ماجدة عاصم اشتهرت بتقديم برامج الأطفال على التلفزيون المصرى، وصاحبة برنامج "ذكريات وحكايات" على شاشة القناة الثانية بالتليفزيون المصرى الذى كانت تستضيف فيه عددا كبيرا من الشخصيات الفنية والعامة.