شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل لقاء وزير الرى مع العاملين بهيئة المساحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع العاملين بالهيئة المصرية العامة للمساحة، بحضور المهندس على منوفى رئيس هيئة المساحة، لمتابعة أهم الأعمال والأنشطة الخاصة بالهيئة، والتعرف على طلبات ومقترحات العاملين بالهيئة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أبرز تصريحات الوزير خلال اللقاء...

1- حريص على التواصل مع جميع العاملين للتعرف على طلباتهم ومقترحاتهم وأتابع أعمال الوزارة بشكل مستمر لضمان إنجاز الأعمال على الوجه الأمثل.

2- نعمل على تحقيق العدالة وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن رأيه.

3- رقابة مستمرة لتقييم مستويات الأداء، والكفاءة هي المعيار الأساسى للترقيات بالوزارة طبقاً لمعايير واضحة للإختيار وأسس علمية تضمن تحقيق الشفافية.

4- أهمية توظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنتجات التي تقدمها الهيئة للجمهور.

5- دراسة التوسع في تقديم خدمات جديدة للمواطنين تتناسب مع القدرات الضخمة التي تتميز بها الهيئة، وبما يتماشي مع توجهات الدولة المستقبلية والمشروعات القومية الكبرى.

6- توفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسي وفني الهيئة في ظل الخصوصية التي تتمتع بها أعمال الهيئة.

7- تنفيذ الأعمال المساحية لمشروعات النقل وتنمية جنوب الوادي والحمام وقناة السويس الجديدة والمدن الجديدة ومحطة الطاقة النووية ومواقع مبادرة حياة كريمة والأحوزة العمرانية.

8- حصر أملاك وزارتى الرى والأوقاف وهيئة السكة الحديد وعدد من المحافظات.

9- إنتاج الخرائط الطبوغرافية اللازمة لتخطيط المشروعات القومية، والمشاركة فى ترسيم وتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات.

10- إنشاء شبكة من المحطات الثابتة للرصد بالأقمار الصناعية تغطى الدلتا ووادى النيل.