شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل لقاء وزير الرى مع العاملين بهيئة المساحة والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أبرز تصريحات الوزير خلال اللقاء...
1- حريص على التواصل مع جميع العاملين للتعرف على طلباتهم ومقترحاتهم وأتابع أعمال الوزارة بشكل مستمر لضمان إنجاز الأعمال على الوجه الأمثل.
2- نعمل على تحقيق العدالة وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن رأيه.
3- رقابة مستمرة لتقييم مستويات الأداء، والكفاءة هي المعيار الأساسى للترقيات بالوزارة طبقاً لمعايير واضحة للإختيار وأسس علمية تضمن تحقيق الشفافية.
4- أهمية توظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنتجات التي تقدمها الهيئة للجمهور.
5- دراسة التوسع في تقديم خدمات جديدة للمواطنين تتناسب مع القدرات الضخمة التي تتميز بها الهيئة، وبما يتماشي مع توجهات الدولة المستقبلية والمشروعات القومية الكبرى.
6- توفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسي وفني الهيئة في ظل الخصوصية التي تتمتع بها أعمال الهيئة.
7- تنفيذ الأعمال المساحية لمشروعات النقل وتنمية جنوب الوادي والحمام وقناة السويس الجديدة والمدن الجديدة ومحطة الطاقة النووية ومواقع مبادرة حياة كريمة والأحوزة العمرانية.
8- حصر أملاك وزارتى الرى والأوقاف وهيئة السكة الحديد وعدد من المحافظات.
9- إنتاج الخرائط الطبوغرافية اللازمة لتخطيط المشروعات القومية، والمشاركة فى ترسيم وتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات.
10- إنشاء شبكة من المحطات الثابتة للرصد بالأقمار الصناعية تغطى الدلتا ووادى النيل.