5 وقائع.. ضبط تشكيل عصابي تخسس في سرقة المساكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، تشكيلًا عصابيًا بالقاهرة تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب".

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة وحدة التكييف الخارجية ملكه من أعلى سطح العقار محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بأسلوب"كسر الباب" وأقرا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية"؛ أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.