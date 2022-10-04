ضبط 3 أشخاص بتهمة إكراه شخص على توقيع أيصالات أمانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، 3 أشخاص بالقاهرة بتهمة النصب والتعدي بالضرب على شخص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وقرر بتضرره من عاملان وشقيقة أحدهما، جميعهم مقيمين بدائرة القسم لقيام الأخيرة باستدراجه لمسكن أحدهم الكائن بدائرة القسم لإتمام عملية بيع شقة ملكه والتعدى عليه بالضرب وإكراهه على توقيع إيصالين أمانة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم وبحوزتهم إيصالين أمانة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام المُبلغ منذ عام بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.