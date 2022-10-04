نصب واحتيال.. ضبط شخص بتهمة غسل 5 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، شخصًا بتهمة غسيل 5 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المخلفات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على استثمار أموالهم فى مجال تجارة المخلفات "على خلاف الحقيقة" نظير أرباح مالية متفق عليها، إلا أنه قام بالإستيلاء على مبالغ مالية من العديد من المواطنين والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصول تلك المبالغ بالمخالفة للقانون.

وغسل المتهم تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ5 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.