السيسي: لم نحارب دفاعا عن الأرض فقط ​.. لكن من أجل السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حرب أكتوبر المجيدة أبرزت مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي مرت بها مصر والأمة العربية وحققت فيها مصر معجزة العبور، وقال إنه "كان يوما مقدرا له أن يظل خالدا ليس فقط في وجدان مصر وشعبها ، وإنما في ضمير الأمة العربية بأسرها وشعوب العالم المحبة للسلام".

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر الـ49، أن مصر لم تحارب فقط دفاعا عن أرضها، وإنما من أجل تحقيق السلام وهو ما نجحت فيها وحافظت على مكتسباته.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر الـ49، إن مصر تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة ويوم إثبات قدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة".

وشدد الرئيس السيسي، على أن مصر حققت في السادس من أكتوبر معجزة العبور حتى يظل هذا اليوم خالدا ليس فقط في وجدان مصر وشعبها وإنما في ضمير الأمة العربية بأسرها وشعوب العالم المحبة للسلام.

وأكد الرئيس أن مصر لم تحارب فقط دفاعا عن أرضها وإنما من أجل تحقيق السلام، مشيدا بالقرارت المصيرية التي اتخذها رجال حرب أكتوبر المجيدة التي غيرت خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.

ووجه الرئيس السيسي، التحية إلى روح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلا "نوجه التحية للرئيس الراحل محمد أنور السادات لاتخاذه قرار العبور العظيم رغم شبح الهزيمة الذي كان يطارد الجميع ولاتخاذه أيضا بشجاعة الأبطال قرار السلام الذي فتح آفاق المستقبل لسائر المنطقة".

كما وجه الرئيس السيسي، التحية لكل من ساهم في صنع أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث، كما وجه أيضا التحية للقوات المسلحة المصرية الذي يتشرف بانتمائه لها.