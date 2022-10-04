السيسي: حرب أكتوبر المجيدة كان لها رجال سخرهم الله لاتخاذ القرارات المصيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حرب أكتوبر المجيدة أبرزت مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي مرت بها مصر والأمة العربية وحققت فيها مصر معجزة العبور، وقال إنه "كان يوما مقدرا له أن يظل خالدا ليس فقط في وجدان مصر وشعبها ، وإنما في ضمير الأمة العربية بأسرها وشعوب العالم المحبة للسلام".

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر الـ49، أن مصر لم تحارب فقط دفاعا عن أرضها، وإنما من أجل تحقيق السلام وهو ما نجحت فيها وحافظت على مكتسباته.

ونوه الرئيس إلى أن حرب أكتوبر المجيدة كان لها رجال سخرهم الله سبحانه وتعالى لاتخاذ القرارات المصيرية التي غيرت خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.

وحيا الرئيس السيسي، القوات المسلحة والرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقال "تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة، المؤسسة العسكرية الوطنية التي أتشرف أن أكون ابنا من أبنائها".

وتابع: "أوجه التحية للرئيس الراحل السادات بطل الحرب والسلام الذي اتخذ القرار رغم شبح الغموض واتخذ أيضا قرار السلام الذي طوى صفحات الماضي وفتح آفاقا جديدة بالمنطقة".