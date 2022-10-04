شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة ترسم شمامسة لكنيسة العذراء شمال كاليفورنيا وغرب الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا باڤلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة بالإسكندرية القداس الإلهى صباح أول أمس فى كنيسة السيدة العذراء بسياتل، التابعة لكنائس منطقة الأرشيديوسس (شمال كاليفورنيا وغرب الولايات المتحدة الأمريكية).

وعقب صلاة الصلح رسم مجموعة من أبناء الكنيسة شمامسة منهم 13 برتبة إبصالتس و8 برتبة أغنسطس إلى جانب إيبدياكون واحد، كما دشن أوانى الخدمة المقدسة.

وفى سياق متصل، رسم الأنبا جبريال أسقف بنى سويف القداس الإلهى، صباح أمس، فى كنيسة القديس إيلياس الإهناسي بمدينة إهناسيا ببني سويف، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عدد كبير من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.



جانب من رسامة الشمامسة



رسامة شمامسة