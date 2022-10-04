شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تشارك فى حفل وضع حجر أساس مستشفى البامبينو جيزو بالعاصمة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثانى أمس فى حفل وضع حجر أساس مستشفى البامبينو جيزو (الطفل يسوع) للأمومة والطفولة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الحفل بحضور سفير إيطاليا بمصر والبطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك والأب يوأنس لحظى السكرتير السابق لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن والمهندس طارق الملا وزير البترول وعدد من السفراء وممثلى الهيئات والمؤسسات.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية أعلنت فى بيان رسمى لها أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتخصيص قطعة أرض بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنشاء مستشفى بامبينو جيزو، فى إطار الجمهورية الجديدة التى دشنها ويقود رايتها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تُعتبر العاصمة الإدارية عنوانها.



جانب من مشاركة الكنيسة



مستشفى البامبينو جيزو