شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت: احتفالات مصر بالذكرى الـ49 لنصر أكتوبر تعكس قوة وصلابة جيشها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير الكويت لدى القاهرة غانم الغانم، إن انتصارات مصر فى حرب السادس من أكتوبر تعكس قوة وصلابة الجيش المصرى وفق صحيفة الأنباء الكويتية.

وأشار الغانم إلى أن دور البلاد فى حرب أكتوبر، يمثل السياسة الخارجية للدولة، حيث دائما الكويت تعمل على دعم شقيقاتها فى الدول العربية ومنها مصر.

وبسؤاله حول تقييم زيارة وفد غرفة صناعة وتجارة الكويت إلى القاهرة، قال السفير الغانم، أن الزيارة ناجحة جدا على جميع المستويات، وهنار ثمار ملموسة مثل توقيع الاتفاقيات.