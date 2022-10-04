الطائفة الإنجيلية: القوات المسلحة قدمت نموذجا لشجاعة وتفوق العسكرية المصرية

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القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصرى العظيم، بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية فى برقية التهنئة: "بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهانى القلبية بمناسبة حلول ذكرى الانتصارات العظيمة التى حققتها قواتنا المسلحة الباسلة فى حرب السادس أكتوبر المجيدة. وندعو الله فى هذه المناسبة السعيدة أن يعيدها على الشعب المصرى العظيم وقواتنا المسلحة بدوام السلام والتقدم. وكل عام وسيادتكم بخير".

وأضاف "السادس من أكتوبر هو ذكرى العزة والفخر فى حياة المصريين، قدمت فيه القوات المسلَّحة الباسلة نموذجًا فريدا لشجاعة وتفوق العسكرية المصرية أمام العالم أجمع".

كما أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.