شكرا لقرائتكم خبر عن العسومى بافتتاح جلسة البرلمان العربى: استضافة مصر cop27 مصدر فخر لكل عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح، اليوم الثلاثاء، الجلسة العامة للبرلمان العربى برئاسة عادل عبد الرحمن العسومى وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ووجه العسومى - فى بداية كلمته التى ألقاها فى الجلسة - الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسى على استضافة أعمال العربى فى القاهرة، كما وجه التهنئة لمصر جيشًا وحكومة وشعبًا بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لذكرى نصر حرب أكتوبر، التى تمثل معلمًا مضيئًا فى تاريخ مصر والأمة العربية.

وقال أن مصر ستكون مقصدًا لكل دول العالم خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27 ) فى مدينة شرم الشيخ الشهر القادم.

وثمن العسومى الجهود الحثيثة التى يبذلها الرئيس السيسى من أجل توحيد الجهود العالمية للتعامل مع قضية تغير المناخ، مشيرًا إلى أن استضافة مصر للمؤتمر هى مصدر فخر لكى مصرى وعربى من المحيط إلى الخليج، كما ثمن استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ التالى فى العام القادم.

وأكد على محورية القضية الفلسطينية التى تحتل الأولوية فى نشاط البرلمان العربى، مؤكداَ على ضرورة دعم وتعزيز صمود سكان مدينة القدس المحتلة، منوهًا بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس.

وأعرب عن دعم البرلمان العربى للحكومة الشرعية فى اليمن وجهود المجلس الرئاسى هناك لاستعادة مؤسسات الدولة، مشددًا على دعم جهود تجديد الهدنة فى اليمن.

ودعا الليبيين إلى التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات وإنهاء الأزمة فى البلاد، كما حث الأطراف كافة فى العراق على العمل على التوافق وتحقيق استقرار البلاد، معربًا عن إدانته لكافة الاعتداءات الغاشمة على الأراضى العراقية والتى تمثل انتهاكًا لسيادة العراق.

وأعرب عن التضامن التام مع جمهورية الصومال الفيدرالية فى مواجهة أزمات الجفاف التى تتعرض لها، ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولى للوقوف مع الصومال أمام هذه المحنة.

كما أكد على التضامن التام مع السودان فى مواجهة السيول والفيضانات، داعيًا المؤسسات الدولية لدعم البلاد، كما أعرب عن تطلعه لتحقيق التوافق الوطنى فى السودان.

وتلا رئيس البرلمان العربى رسالة من الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، نوه فيها بدور البرلمان العربى فى تعزيز العمل العربى المشترك، ووجه الدعوة لرئيس البرلمان العربى لحضور الجلسة الافتتاحية للقمة العربية القادمة فى الجزائر.

وتستعرض الجلسة نتائج تقارير وتوصيات اللجان الدائمة بالبرلمان العربى، والتى ناقشت على مدار اليومين الماضيين مستجدات الأوضاع فى المنطقة العربية والقضايا العربية الرئيسية.