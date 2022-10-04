شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فؤاد سليم يقدم عرضا فنيا عن حرب أكتوبر وإنجازات الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شارك الفنان أحمد فؤاد سليم، في تقديم عرض فني يستعرض أبرز انتصارات حرب أكتوبر، ثم استعرض إنجازات الدولة المصرية في الوقت الحاضر مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات القومية المختلفة، وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصل إلى مقر انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 36 "إرادة وطن"، بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر.

وتحتفل الدولة المصرية بالذكري الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذي سيظل خالدًا في تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".