المفتى: 6 أكتوبر سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصرى وجيشه

القاهرة - سامية سيد - توجَّه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العـام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، وكافة جموع الشعب المصرى العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لملحمة انتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

وقال مفتى الجمهورية فى بيانه، اليوم الثلاثاء: تتقدَّم دار الإفتاء المصرية بخالص التهانى القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وكافة جموع الشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بذكرى ملحمة انتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة التى سطَّرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصرى وقواتنا المسلحة الأبيَّة حتى تحققت ملحمة النصر التى ستبقى عالقة فى أذهان المصريين جميعًا.

وأضاف المفتي: أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن وحصنه الحصين الذى قدَّم -ولا يزال يقدم- العديدَ من التضحيات من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصرى، ولا يزال يقوم بدَوره الحاسم فى استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التى تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا العزيزة، وتحقيق التنمية فى أرض سيناء الغالية.