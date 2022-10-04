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أسعار منتجات حلوى المولد بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - طرحت  وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية كميات كبيرة حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة، وكذلك في منافذ المجمعات الاستهلاكية حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25 % مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى ،بجانب أيضا توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن  .

 

 يتم طرح كليو الحلوى السادة بسعر  65 جنيه

 

 طرح عبوة كرتون 2 كيلو سادة لوكس بـ 130 جنيها

 

عبوة كرتون 3 كيلو سادة لوةكس بـ 225 جنيه

 

عبوة كرتون 5 كيلو سادة بوكس بـ 400 جنيه 

 

 عبوة كرتون 3 كيلو فاخرة مكسرات بـ 350 جنيه

 

 عبوة كرتون 5 كيلو فاخرة مكسرات بـ 550 جنيه

 

 عبوة كرتون 6كيلو فاخرة مكسرات بـ 650 جنيه

 

 عبوة "باغ " 2 كيلو لوكس بـ 140 جنيه

 

 عبوة باغ 3 كيلو لوكس بـ 225 جنيه 

 

طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة

 

خصم إضافية بنسبة  10% للكميات التى لا تقل عن 500 كيلو .

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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