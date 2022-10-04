شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار منتجات حلوى المولد بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية كميات كبيرة حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة، وكذلك في منافذ المجمعات الاستهلاكية حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25 % مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى ،بجانب أيضا توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن .

يتم طرح كليو الحلوى السادة بسعر 65 جنيه

طرح عبوة كرتون 2 كيلو سادة لوكس بـ 130 جنيها

عبوة كرتون 3 كيلو سادة لوةكس بـ 225 جنيه

عبوة كرتون 5 كيلو سادة بوكس بـ 400 جنيه

عبوة كرتون 3 كيلو فاخرة مكسرات بـ 350 جنيه

عبوة كرتون 5 كيلو فاخرة مكسرات بـ 550 جنيه

عبوة كرتون 6كيلو فاخرة مكسرات بـ 650 جنيه

عبوة "باغ " 2 كيلو لوكس بـ 140 جنيه

عبوة باغ 3 كيلو لوكس بـ 225 جنيه

طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة

خصم إضافية بنسبة 10% للكميات التى لا تقل عن 500 كيلو .