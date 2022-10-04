شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي وقيادات الجيش يقدمون التحية العسكرية لأبطال معركة أبو عطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات القوات المسلحة، "التحية العسكرية"، لأبطال معركة "أبو عطوة"، ضمن حرب أكتوبر المجيدة.

وشهدت فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 36 بمناسبة حرب أكتوبر المجيدة، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضا فنيا شارك فيه مجموعة من الشباب، وقدم الشباب المشاركون عرضا فنيا على أغاني حرب أكتوبر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصل إلى مقر انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 36 "إرادة وطن"، بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر.

وتحتفل الدولة المصرية بالذكري الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذي سيظل خالدًا في تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".