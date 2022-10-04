شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قمة المناخ وتاريخها والمصطلحات المرتبطة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتبق سوى شهر وبضعة أيام على انعقاد القمة العالمية للمناخ، Cop27، والتى يعتبرها الخبراء بمثابة فرصة أخيرة لإنقاذ الكوكب من سيناريوهات الاحترار الحرارى المخيفة.

البعض منا يحتاج إلى التعرف إلى أهم المصطلحات والاتفاقيات والأهداف المرتبطة بالقمة: أولا ما هو COP؟

لفظ (COP) هو اختصار لمصطلح (Conference Of Parties)، ومعناه "مؤتمر الأطراف" بالإنجليزية، أى الهيئة الإدارية العليا لأى اتفاقية دولية، بما فى ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).

من هم الأطراف؟

سمى بمؤتمر الأطراف لانه سيشارك فى المؤتمر الدول التى صادقت على الاتفاقية الإطارية، بشأن تغير المناخ، وتسمى الأطراف، ويبلغ عددهم 197 دولة.

متى يجتمعون؟

يجتمع مؤتمر الأطراف سنويًا، حيث عقدت النسخة الأولى من المؤتمر فى برلين بألمانيا عام 1995، ويحمل كل اجتماع رقمًا خاصًا به، على سبيل المثال COP1 وCOP2 وما إلى ذلك.

من يرأس المؤتمر سنويا

تتناوب مناطق الأمم المتحدة الخمس المعترف بها على رئاسة مؤتمر الأطراف، وهم : أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، وأوروبا الوسطى والشرقية، وأوروبا الغربية، بالإضافة إلى الدول الجزرية الصغرى، وهناك ميل أيضًا لتبادل مكان انعقاد مؤتمر الأطراف بين المجموعات.

ماهى مهمة COP؟

مؤتمر الأطراف يعد أعلى هيئة لصنع القرار فى الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، وتمثل فيه جميع الدول الأطراف، ليتم استعراض خلاله تنفيذ الاتفاقية وأى صكوك قانونية أخرى يعتمدها المؤتمر.

وتتمثل المهمة الرئيسة لمؤتمر الأطراف، فى مراجعة البلاغات الوطنية، وقوائم جرد الانبعاثات المقدمة من الدول الأطراف، وبناءً على تلك المعلومات، يتم تقييم الآثار لللتدابير التى اتخذتها الدول، ويحسب التقدم المحرز فى تحقيق الأهداف النهائية للاتفاقية.

ماذا يتم فى المعلومات المقدمة؟

يتم اتخاذ القرارات المصيرية لدعم تحقيق هذه الأهداف،وتعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية، بما فى ذلك الترتيبات المؤسسية والإدارية.

ما هى الاتفاقيات المرتبطة بـCOP؟

يواجه العالم حالة الطوارئ المناخية العالمية من خلال مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات، أهمها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC): وهى تلك التى تبنتها دول العالم فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية (UNCED)، وتعرف باسم قمة الأرض.

عقد ت قمة الأرض فى ريو دى جانيرو فى البرازيل، فى يونيو 1992، وصيغت الاتفاقية بالأساس لتحقيق الاستقرار فى تركيزات غازات الاحتباس الحرارى فى الغلاف الجوى، عند مستوى من شأنه أن يمنع التدخل البشرى "الخطير" فى نظام المناخ.

دخلت حيز التنفيذ فى 21 مارس 1994، وتتمتع اليوم بعضوية شبه عالمية، حيث صدقت عليها 197 دولة، يشار إليهم بـ"الأطراف" فى نص الاتفاقية.