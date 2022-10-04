شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشهد بعد قليل الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 36 "إرادة وطن"، بمناسبة ذكري حرب أكتوبر المجيدة.

وتحتفل الدولة المصرية بالذكري الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذي سيظل خالدًا في تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".