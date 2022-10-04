شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي لأبطال معركة أبو عطوة: "لنا عظيم الشرف إن إحنا نشوفكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى بأبطال معركة أبوعطوة خلال حرب أكتوبر، قائلا: "أهلا وسهلا ، لينا عظيم الشرف إن إحنا نلتقى ونشوفكم، وكل الناس في مصر يشوفوا الناس، يشوفوا الرجال أو من تبقى من الرجال، اللى قدموا لبلدنا الكرامة والعزة والنصر والشرف دون مقابل".

أضاف الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 36 للقوات المسلحة: "احترامي واحترامي وتقديرنا ليكم كلكم..أرجو تقبلوا اعتذارنا لو كنا مخدناش بالنا قبل كده.. كان مهم قوى انكم تبقوا موجودين النهاردة علشان من خلالكم نقول لكل المصريين دلوقتي شوفوا ثمن الكرامة بيتعمل إزاى ؟، لا بيتعمل بالكلام ولا بالشعارات ، بيتعمل بالدم والتضحيات وفضل باقى حتى الآن".

اختتم الرئيس: "عظيم الشرف إن إحنا نلتقى بيكم ونشوفكم وربنا يديكم الصحة ويجازيكم خير على ما فعلتموه وكل هذا الجيل".

وتحتفل الدولة المصرية بالذكري الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذي سيظل خالدًا في تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".