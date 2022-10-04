شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 36 بحضور الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 36 تحت عنوان "أكتوبر.. إرادة وطن"، بمناسبة ذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة الـ 49، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأت فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بتلاوة آيات من القران الكريم تلاها القارئ أيمن عقل.

وتحتفل الدولة المصرية بالذكري الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذي سيظل خالدًا في تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".