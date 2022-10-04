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منخفض الهند ينكمش.. درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى السبت المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل،  حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، ليسود طقس حار  رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد  ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية،  شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

 

وينشر الخليج 365 لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى السبت المقبل وذلك بعد انكماش تأثير منخفض الهند الموسمى المتسبب فى ارتفاع نسب الرطوبة  ، كما يلى :

 

- القاهرة الكبرى: 

 

العظمى 75-80

الصغرى 30-35

 

 

- الوجه البحرى: 

 

العظمى 75-80

الصغرى 30-35

 

- السواحل الشمالية:

 

العظمى 80-85

الصغرى 50-55

 

- جنوب سيناء : 

 

العظمى 55-60

الصغرى 25-30

 

- شمال الصعيد :

العظمى 40-55

الصغرى 20-25

 

- جنوب الصعيد :

 

العظمى 30-35

الصغرى 10-15

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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