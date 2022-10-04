شكرا لقرائتكم خبر عن منخفض الهند ينكمش.. درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وينشر الخليج 365 لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى السبت المقبل وذلك بعد انكماش تأثير منخفض الهند الموسمى المتسبب فى ارتفاع نسب الرطوبة ، كما يلى :

- القاهرة الكبرى:

العظمى 75-80

الصغرى 30-35

- الوجه البحرى:

العظمى 75-80

الصغرى 30-35

- السواحل الشمالية:

العظمى 80-85

الصغرى 50-55

- جنوب سيناء :

العظمى 55-60

الصغرى 25-30

- شمال الصعيد :

العظمى 40-55

الصغرى 20-25

- جنوب الصعيد :

العظمى 30-35

الصغرى 10-15