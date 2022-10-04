شكرا لقرائتكم خبر عن منخفض الهند ينكمش.. درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
وينشر الخليج 365 لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى السبت المقبل وذلك بعد انكماش تأثير منخفض الهند الموسمى المتسبب فى ارتفاع نسب الرطوبة ، كما يلى :
- القاهرة الكبرى:
العظمى 75-80
الصغرى 30-35
- الوجه البحرى:
العظمى 75-80
الصغرى 30-35
- السواحل الشمالية:
العظمى 80-85
الصغرى 50-55
- جنوب سيناء :
العظمى 55-60
الصغرى 25-30
- شمال الصعيد :
العظمى 40-55
الصغرى 20-25
- جنوب الصعيد :
العظمى 30-35
الصغرى 10-15