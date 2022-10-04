شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس: الخميس آخر موعد للتقدم للسكن بالمدينة والكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المدن الجامعية بجامعة عين شمس، أن آخر موعد رسمي للتقدم للتسكين بالمدن الجامعية وإنهاء الإجراءات سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 13 أكتوبر 222، وذلك تمهيدا لإعلان نتائج أخرى للطلبة والطالبات المدرجين على قوائم الانتظار.

وأشارت إلى أن توقيع الكشف الطبي على الطلاب الذين تم قبولهم بالمدن الجامعية ، يكون بالمدينة طلبة بالعباسية (للطلبة) وبالمدينة الرئيسية بمصر الجديدة (للطالبات).

ويبدأ الكشف الطبي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا ، ولن يسمح بدخول أي طالب أو طالبة بعد الساعة الرابعة عصرا تحت أي ظرف، و لن يسمح لأي طالب أو طالبة ممن وصلت إليهم رسائل القبول بالتسكين إلا بعد إجراء الكشف الطبي .

وناشدت جامعة عين شمس الطلاب المقبولين سرعة التوجه للمدينة لاستكمال إجراءات القبول واجراء الكشف الطبى خلال هذا الأسبوع ، لافته إلى أن أخر موعد لقبول أوراق الطلاب الخميس المقبل .

وحذرت الجامعة : عقب ذلك لن يتم النظر إطلاقا في قبول أي طالب أو طالبة في النتائج القديمة منعا لضياع الوقت وذلك لإتاحة فرص للطلاب الموجودين على قوائم الانتظار ولم يتم قبولهم حتى الآن.

وحددت المدن الجامعية بجامعة عين شمس، الأوراق المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية ، وذلك بمناسبة الاستعداد لاستقبال الطلاب مع بداية الدراسة للعام الجامعي 2023/2022

وأشارت قطاع المدن الجامعية، إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم بعد سحب الملف لمن يتم قبوله للإقامة بالمدن تتمثل فى صورة من شهادة الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا وصورة بطاقة الرقم القومي سارية للطالب أو الطالبة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية للوالد أو ولي الأمر .

كما تشمل الأوراق المطلوبة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية للضامن، وإيصال مرافق حديث ( كهرباء أو تليفون أو غاز على نفس العنوان المدون بالرقم القومي، و عدد 6 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

و بالنسبة لطلبة الفرق الإعدادية والأولى بالإضافة إلى ما سبق يتم تقديم الأوراق التالية : صورة بطاقة الترشيح أو كارنيه الكلية، صورة من شهادة الثانوية العامة.

وناشد قطاع المدن جميع الطلبة والطالبات ضرورة عمل فيزا بأي بنك لسداد المصروفات الشهرية عن طريقها، و على الطلاب الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا سرعة تلقي اللقاح قبل التقدم للمدن حيث لن يسمح بالإقامة إلا من يثبت تلقيه اللقاح.