شكرا لقرائتكم خبر عن كونوا على الموعد.. القمر يقترن بكوكب زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد يوم غدا الأربعاء 5 أكتوبر، مع اقتران القمر و كوكب زحل.

وأشار تادرس، يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) عند دخول الليل وحتى غروبهما الساعة 1:40 تقريبا بعد منتصف الليل، وسنكون على موعد يوم الجمعة المقبلة 7 أكتوبر مع زخة شهب التنين، وهي زخة شهابية صغيرة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة، تحدث هذه الظاهرة نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب Giacobini-Zinner (الذي تم اكتشافه عام 1900) التي تدخل الغلاف الجوي الأرضي وتحترق فيه في صورة شهب.

وتعتبر شهب التنين غير تقليدية، حيث يكون أفضل وقت لمشاهدتها قبل منتصف الليل وليس بعده كما يحدث في معظم الزخات الشهابية الأخرى ، وسيحجب القمر التربيع الأول الكثير من الشهب الخافتة هذا العام.

وأفضل وقت للمشاهدة سيكون عند دخول الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة حيث تشاهد الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة دراكون (التنين) وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان أخر في السماء .